In auto hashish forbici telefoni e un manganello | in manette due giovanissimi

Dalmine. Quando hanno visto la pattuglia dei carabinieri dirigersi verso la loro auto, hanno imboccato la rotatoria lungo la strada provinciale 525 e hanno invertito la marcia per evitare di incrociarla. Pioveva e faceva freddo nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorsi, ma loro viaggiavano con i finestrini aperti, elemento che, insieme al cambio di rotta, ha insospettito le divise. Che infatti si sono messe ad inseguire l’Audi A3 sulla quale viaggiavano i due giovani: A.Z., 21 anni, alla guida e M.A., 22 anni, sul lato passeggero, entrambi di Cassano d’Adda, nordafricani nati in Italia. I due, come da indicazioni della pattuglia, hanno accostato davanti al Burger King di Dalmine, dove è scattato il controllo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In auto hashish, forbici, telefoni e un manganello: in manette due giovanissimi

News recenti che potrebbero piacerti

Il giovane, titolare del locale in via Vespucci, teneva cocaina, hashish e cinque ordigni artigianali nascosti tra bancone e auto - facebook.com Vai su Facebook

#Hashish in auto e marijuana in casa, 41enne arrestato a Napoli Fermato a un posto di blocco viaggiava anche armato di coltello Leggi la notizia --> https://ift.tt/90yIUcF - X Vai su X

8 kg di hashish in auto, arrestato un 34enne - I Carabinieri di Montesilvano hanno trovato nell'auto di un 34enne italiano residente in provincia di Roma, 8 chili di hashish suddivisi in 80 panetti da 100 gr. Scrive rainews.it

Hashish e drone in auto, arrestati due pusher a Caltanissetta - Avevano droga e un drone nel bagagliaio dell'auto, le due persone arrestate per detenzione di sostanze stupefacenti dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, sulla Statale 640. Lo riporta rainews.it

In box auto aveva 70 kg tra cocaina e hashish, arrestato - Settanta chili tra cocaina e hashish sono stati sequestrati dalla polizia a un 30enne romano, che aveva trasformato due auto in veri e propri "caveau" mobili della droga e utilizzava un box ... Segnala ansa.it