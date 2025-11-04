In Australia scoperte rocce misteriose prodotte dall’impatto di un enorme meteorite di cui nessuno riesce a trovare il cratere

Wired.it | 4 nov 2025

Nuove analisi rivelano che alcune rocce vetrose ritrovate nel deserto australiano derivano da un meteorite arrivato sulla Terra oltre 11 milioni di anni fa. 🔗 Leggi su Wired.it

