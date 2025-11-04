In aumento la richiesta di mutui immobiliari in Italia | tutti i numeri della crescita
La richiesta di un mutuo è una via che sempre più italiani intraprendono per acquistare un immobile, anche se non sempre è facile ottenerlo. L’iter per la richiesta spesso non è breve né semplice e ciò può scoraggiare l’individuo che intende usufruirne, ma nel nostro Paese i dati relativi alle richieste di finanziamento di questo tipo sono assolutamente positivi. Nei primi nove mesi del 2025, infatti, la domanda di mutui immobiliari ha registrato una crescita significativa. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le richieste di mutuo sono aumentate del 16,4%, con la tendenza più marcata nei primi mesi dell’anno, con un picco di quasi il 27% a gennaio, mentre a settembre c’è stata una crescita del 7,6%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
