In Asl TO3 trattate 600 fratture di femore all’anno | all’ospedale di Rivoli arriva l’ortogeriatra cosa fa

Da circa un anno l’ospedale di Rivoli, grazie alla determinazione di Aniello Arbucci, Direttore dell’Ortopedia di Rivoli e Susa, ha potuto implementare un percorso che integra competenze specialistiche ortopediche, geriatriche e multidisciplinari. Qui una nuova figura specialistica dedicata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

