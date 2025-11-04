In arrivo la Superluna del 2025 | la più grande e luminosa dell’anno illuminerà il cielo il 5 novembre

Arriva la Superluna più spettacolare del 2025, oltre il 7% più grande e luminosa di una Luna piena media: l’appuntamento è per la notte del 5 novembre. Un’occasione per riscoprire il cielo notturno con eventi organizzati in tutta Italia, negli Osservatori astronomici e nelle sedi degli astrofili dell’Unione Astrofili Italiani oppure vederla in streaming con le immagini del Virtual Telescope. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In arrivo la Superluna del 2025: la più grande e luminosa dell’anno illuminerà il cielo il 5 novembre

