Imprenditore ucciso a coltellate nel Torinese fermato un uomo | Ha confessato il delitto

L'imprenditore marco veronese, 39 anni, è stato ucciso a coltellate il 23 ottobre, sotto casa dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

imprenditore ucciso a coltellate nel torinese fermato un uomo ha confessato il delitto

