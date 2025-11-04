Imprenditore ucciso a coltellate nel Torinese fermato un uomo | Ha confessato il delitto

L'imprenditore marco veronese, 39 anni, è stato ucciso a coltellate il 23 ottobre, sotto casa dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Imprenditore ucciso a coltellate nel Torinese, fermato un uomo: «Ha confessato il delitto»

L'imprenditore fu ucciso il 6 novembre 1992 per non aver ceduto alle estorsioni: «Il suo sacrificio rimane oggi faro di integrità, coraggio e legalità»

Collegno, l'imprenditore ucciso sotto casa dei genitori: la madre di Marco Veronese piange il figlio mentre i carabinieri cercano il killer incappucciato

Omicidio a Collegno: chi era Marco Veronese, l'imprenditore accoltellato sotto casa - Collegno è stata scossa da un episodio di violenza drammatica: Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, è stato ucciso sotto casa nel cuore della notte.

Imprenditore ucciso in strada a Collegno da un killer incappucciato - Oltre una decina di coltellate l'hanno ucciso mentre cercava di raggiungere il portone di casa, la salvezza.

Uomo ucciso a coltellate nella notte nel Torinese - Un uomo di 39 anni, Marco Veronese, è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino.