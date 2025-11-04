Imprenditore ucciso a coltellate in strada a Collegno fermato un uomo | avrebbe confessato

(Adnkronos) – C'è un fermo per l'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada, sotto casa dei genitori, nella notte del 23 ottobre scorso a Collegno, nel torinese. Si tratterebbe di una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima che a quanto si apprende avrebbe confessato il delitto. A carico dell'uomo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

L'imprenditore fu ucciso il 6 novembre 1992 per non aver ceduto alle estorsioni: «Il suo sacrificio rimane oggi faro di integrità, coraggio e legalità» - facebook.com Vai su Facebook

Collegno, l’imprenditore ucciso sotto casa dei genitori: la madre di Marco Veronese piange il figlio mentre i carabinieri cercano il killer incappucciato - X Vai su X

Imprenditore ucciso a coltellate in strada a Collegno, c'è un fermo - C'è un fermo per l'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada, sotto casa dei genitori, nella notte del 23 ottobre scorso a Collegno, nel torinese. Da msn.com

Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. ilmessaggero.it scrive

Ucciso a coltellate nel Torinese, l'omicida ha confessato - Ha confessato il quarantenne fermato ieri per l'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Da ansa.it