Imprenditore e padre di 3 figli morto in un tragico incidente stradale

È Amedeo Caselani, noto imprenditore agricolo di Casaloldo, nel Mantovano, la vittima del tragico incidente stradale di lunedì mattina a Castiglione delle Stiviere, poco prima delle 8 sulla Strada provinciale 9 (in quel tratto Via Soldana): coinvolto nel sinistro anche un giovane di 31 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

