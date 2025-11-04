Immigrazione cresce la presenza straniera in tutta la provincia di Pisa | oltre 44mila residenti al 2024
Da 424.066 stranieri residenti a 439.789. Aumenta per il terzo anno consecutivo l’immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell’anno successivo, infatti, nel 2024 la popolazione straniera è salita di un ulteriore 3,7%, una quota corrispondente a quasi 16mila persone, almeno stando ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dossier immigrazione, in Molise quasi 15 mila stranieri - La distribuzione territoriale degli stranieri in Molise riflette quella della popolazione italiana, con una concentrazione prevalente nella provincia di Campobasso, 10. Da ansa.it
Immigrazione 2025, nella Liguria della denatalità cresce la popolazione straniera - La crescita maggiore si registra a Genova (+6%) seguita da Imperia (+5,6%), ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Immigrazione in Liguria, aumentano gli studenti non italiani: sono il 17% del totale - Si tratta per la maggior parte dei casi di arrivi dall'estero e non dalla natalità ... Come scrive msn.com