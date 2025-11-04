Immigrazione 2025 nella Liguria della denatalità cresce la popolazione straniera

A fine 2024 l'aumento è del 5,4% rispetto all'anno precedente (164.127 persone). La crescita maggiore si registra a Genova (+6%) seguita da Imperia (+5,6%), Savona (4,7%) e La Spezia (+3,8%). 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Immigrazione 2025, nella Liguria della denatalità cresce la popolazione straniera

