La scena di Sinner che invita il suo box ad alzarsi dopo un punto importante con Zverev ha fatto il giro del mondo e dice tanto del rapporto fra l’azzurro e Darren Cahill. Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando scrive che “ i l tennis è l’unico sport in cui sono i giocatori a strigliare gli allenatori. Immaginate Spinazzola che sbraita isterico a Conte, come fanno Djokovic o Medvedev con i loro coach. Non ne uscirebbe illeso.” La differenza tra Spinazzola e Sinner. Potrebbe interessarti: Il tennis somiglia a una fabbrica di automi: asciugamano, pugnetto e ricerca dell’approvazione del team (Il Giornale) “Il talento isola i fuoriclasse eccezionali, li rende inarrivabili, crea un vuoto attorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Immaginate Spinazzola che sbraita contro Conte come Sinner con Cahill, non ne uscirebbe illeso (Gazzetta)