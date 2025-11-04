Immaginate Spinazzola che sbraita contro Conte come Sinner con Cahill non ne uscirebbe illeso Gazzetta

La scena di Sinner che invita il suo box ad alzarsi dopo un punto importante con Zverev ha fatto il giro del mondo e dice tanto del rapporto fra l’azzurro e Darren Cahill. Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando scrive che “ i l tennis è l’unico sport in cui sono i giocatori  a strigliare gli allenatori. Immaginate  Spinazzola che sbraita isterico a  Conte, come fanno Djokovic o Medvedev  con i loro coach. Non ne uscirebbe illeso.” La differenza tra Spinazzola e Sinner. Potrebbe interessarti: Il tennis somiglia a una fabbrica di automi: asciugamano, pugnetto e ricerca dell’approvazione del team (Il Giornale) “Il talento isola i fuoriclasse eccezionali,  li rende inarrivabili, crea un vuoto attorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

