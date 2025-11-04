di Martino Pancari Il riciclo degli imballaggi viaggia a gonfie vele. Nel 2024 l’Italia ha riciclato il 76,7% degli imballaggi immessi sul mercato, ossia circa 10 milioni e 700mila tonnellate su un totale di oltre 13 milioni e 950mila tonnellate. Una crescita di circa un punto percentuale rispetto al risultato 2023, quando le tonnellate di imballaggi riciclati sfioravano i 10 milioni e mezzo. In leggera crescita, nel 2024, anche i quantitativi di imballaggi riutilizzati. Già dal 2012 Conai ha promosso agevolazioni e semplificazioni per favorire l’uso di imballaggi pensati per durare nel tempo. Lo scorso anno, oltre un milione e 240mila tonnellate di imballaggi riutilizzabili sono stati regolarmente dichiarati al Consorzio, in aumento di oltre 20mila tonnellate rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imballaggi, cresce il riciclo. Conai: "Nel nostro Paese c’è un sistema efficiente. Il segreto? Facciamo rete"