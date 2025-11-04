Illumina novembre | a Fondi monumenti bianchi per la prevenzione contro il tumore al polmone

Cdn.ilfaroonline.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondi, 4 novembre 2025 – Anche il Comune di Fondi, con delibera di giunta, ha aderito alla campagna “Illumina Novembre”, promossa da ALCASE Italia per aumentare la consapevolezza sul tumore al polmone. Per l’intero mese, e in particolare  sabato 22, Giornata Nazionale del Tumore del Polmone, il Castello Caetani e i monumenti cittadini saranno illuminati di bianco. “Dopo le numerosissime iniziative di sensibilizzazione e accrescimento della consapevolezza promosse a ottobre – commentano il  sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino  – sta per partire un nuovo mese dedicato alla prevenzione: dal rosa al bianco, dal seno al polmone, a testimonianza che queste tematiche sono fondamentali ogni giorno dell’anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Malattie rare, Massimelli (Aisla): "Giornata Sla tra monumenti illuminati e raccolta fondi" - "La giornata nazionale di Aisla, che si svolge in tutta Italia, è molto importante per noi. Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Illumina Novembre Fondi Monumenti