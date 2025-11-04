Illumina novembre | a Fondi monumenti bianchi per la prevenzione contro il tumore al polmone
Fondi, 4 novembre 2025 – Anche il Comune di Fondi, con delibera di giunta, ha aderito alla campagna “Illumina Novembre”, promossa da ALCASE Italia per aumentare la consapevolezza sul tumore al polmone. Per l’intero mese, e in particolare sabato 22, Giornata Nazionale del Tumore del Polmone, il Castello Caetani e i monumenti cittadini saranno illuminati di bianco. “Dopo le numerosissime iniziative di sensibilizzazione e accrescimento della consapevolezza promosse a ottobre – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – sta per partire un nuovo mese dedicato alla prevenzione: dal rosa al bianco, dal seno al polmone, a testimonianza che queste tematiche sono fondamentali ogni giorno dell’anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Leggi l'articolo - Biella, il Comando Provinciale dei Carabinieri si illumina con il Tricolore per il 4 Novembre #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #carabinieri #biella - facebook.com Vai su Facebook
Malattie rare, Massimelli (Aisla): "Giornata Sla tra monumenti illuminati e raccolta fondi" - "La giornata nazionale di Aisla, che si svolge in tutta Italia, è molto importante per noi. Segnala notizie.tiscali.it