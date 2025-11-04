Iliass Aouani torna in gara dopo il bronzo ai Mondiali | la stagione prosegue con il cross

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iliass Aouani si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella maratona dei Mondiali. Il Campione d’Europa dei 42,195 km ha scelto la corsa campestre per rimettersi in azione: l’appuntamento è per domenica 23 novembre con la sempre prestigiosa Cinque Mulini, giunta alla 93ma edizione e per la seconda stagione consecutiva posticipata dalla sua tradizionale collocazione invernale. A un paio di mesi di distanza dalla formidabile prestazione offerta sulle strade di Tokyo, il 30enne sarà tra i grandi protagonisti sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano). 🔗 Leggi su Oasport.it

iliass aouani torna in gara dopo il bronzo ai mondiali la stagione prosegue con il cross

© Oasport.it - Iliass Aouani torna in gara dopo il bronzo ai Mondiali: la stagione prosegue con il cross

Scopri altri approfondimenti

iliass aouani torna garaIliass Aouani torna in gara dopo il bronzo ai Mondiali: la stagione prosegue con il cross - Iliass Aouani si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella maratona dei Mondiali. oasport.it scrive

Cross: Aouani stella della Cinque Mulini - A venti giorni dalla 93esima edizione della Cinque Mulini, in programma domenica 23 novembre a San Vittore Olona (Milano), il comitato organizzatore ha annunciato il primo grande nome: a correre sui p ... Come scrive fidal.it

iliass aouani torna garaIliass Aouani protagonista annunciato alla 93ª Cinque Mulini - SAN VITTORE OLONA – La 93ª edizione della Cinque Mulini, in programma domenica 23 novembre a San Vittore Olona (MI), si arricchisce di un grande ... Come scrive sportlegnano.it

Cerca Video su questo argomento: Iliass Aouani Torna Gara