Iliass Aouani torna in gara dopo il bronzo ai Mondiali | la stagione prosegue con il cross

Iliass Aouani si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella maratona dei Mondiali. Il Campione d'Europa dei 42,195 km ha scelto la corsa campestre per rimettersi in azione: l'appuntamento è per domenica 23 novembre con la sempre prestigiosa Cinque Mulini, giunta alla 93ma edizione e per la seconda stagione consecutiva posticipata dalla sua tradizionale collocazione invernale. A un paio di mesi di distanza dalla formidabile prestazione offerta sulle strade di Tokyo, il 30enne sarà tra i grandi protagonisti sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano).

