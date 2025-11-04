Il vostro smartphone potrebbe mentire sulla potenza del segnale e Google ne è consapevole
È stata individuata una funzione nel codice sorgente di Android che permette agli operatori di falsare la potenza del segnale L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
Smettetela di giocare a scacchi sul vostro smartphone e venite a GIOCARE IN PIAZZA! Ecco il link per le pre-iscrizioni: https://vesus.org/tour - facebook.com Vai su Facebook
La nuova funzionalità di Meta potrebbe accedere alle foto private sul vostro smartphone - Meta sta testando una nuova funzione in grado di accedere alle foto non pubblicate sul proprio smartphone, in modo da suggerire contenuti basati sull'IA. multiplayer.it scrive