Il Volley Modena si regala la prima gioia stagionale ad Altamura
Sono servite cinque giornate di attesa, ma dopo un percorso di crescita partita dopo partita il Volley Modena può finalmente festeggiare il primo storico successo nel suo campionato di Serie A2. Le ragazze di coach Biagio Marone, infatti, hanno superato a domicilio la Panbiscò Leonessa Altamura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
