Il vincolo della sovrintendenza sull' area di Villa Deliella per non dimenticare il Sacco di Palermo
Di Villa Deliella - simbolo del "Sacco di Palermo" - è rimasto ben poco dopo la demolizione avvenuta nella notte del 28 novembre 1959. Il piano seminterrato, un pezzo della cancellata perimetrale con due piloni angolari, la casa del custode, gli alberi che facevano parte dell'impianto originario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Nel Consiglio comunale odierno anche il tema del patrimonio archeologico, il consigliere di minoranza: "Dal Ministero della Cultura ok al nuovo progetto, ma su quella zona c'è il vincolo della Sovrintendenza"
L'area in cui sorgeva Villa Deliella, demolita in una notte il 28 novembre 1959, a Palermo, sarà dichiarata di "interesse culturale particolarmente importante" dalla Regione, ponendo definitivamente un vincolo
