Il vincolo della sovrintendenza sull' area di Villa Deliella per non dimenticare il Sacco di Palermo

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Villa Deliella - simbolo del "Sacco di Palermo" - è rimasto ben poco dopo la demolizione avvenuta nella notte del 28 novembre 1959. Il piano seminterrato, un pezzo della cancellata perimetrale con due piloni angolari, la casa del custode, gli alberi che facevano parte dell'impianto originario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

