Il video delle faine che giocano come cuccioli | Con le fototrappole spiamo la vita selvatica

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fototrappola tra i boschi vicino Fidenza, in provincia di Parma, riprende tre faine che si inseguono, si rincorrono e giocano con un piccolo ramo. il video, diffuso dai volontari dell'Osservatorio Lupi Fidenza, ci regala un momento ludico raro e molto difficile da osservare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

