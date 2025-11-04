Il vicepresidente della Consulta per le disabilità si dimette e accusa il Comune | Usati come vetrina politica

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente della Consulta per le persone con disabilità del Comune di Milano ha rassegnato ieri le proprie dimissioni, accusando Palazzo Marino di aver creato nient'altro che una "vetrina politica" dove mancherebbero "concretezza e trasparenza" a causa di "troppi conflitti d'interesse", ha spiegato Nicoletti a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

