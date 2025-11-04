Il viaggio della fiamma olimpica tocca Cesena e Cesenatico le città coinvolte dal percorso e i tedofori selezionati
Anche Cesena e Cesenatico saranno protagoniste del passaggio della fiamma olimpica in attesa delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un evento che coinvolgerà 10.001 tedofori per 12 mila chilometri, con coinvolte 110 province e 20 regioni. La fiamma arriverà in Emilia-Romagna, iniziando la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 26 novembre, da Olimpia, in Grecia, inizerà il Grande Viaggio della Fiamma Olimpica - facebook.com Vai su Facebook
Viaggio fiamma olimpica, a Terni è il giorno del test event: come cambia la viabilità - X Vai su X
Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: le tappe in ogni regione - La Fiamma Olimpica attraversa l’Italia come un’onda di energia, unendo città, montagne e coste in un percorso lungo 12. Come scrive siviaggia.it
Si avvicina Milano-Cortina: la Fiamma Olimpica arriverà anche a Forlì, ufficializzata la data - 001 tedofori per 12 mila chilometri, con coinvolte 110 province e 20 regioni ... Scrive forlitoday.it
Milano-Cortina, Coca Cola annuncia tedofori che parteciperanno al 'Viaggio della Fiamma olimpica' - Dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, il nirà l’Italia in un grande racconto collettivo, portando con sé un messaggio di unità, ottimismo e speranza ... Scrive adnkronos.com