Il viaggio della Fiamma Olimpica pronto a incantare la Romagna Ecco date e città coinvolte

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Romagna sarà protagonista nel percorso della Fiamma Olimpica in attesa di Milano-Cortina 2026. Un evento che coinvolgerà 10.001 tedofori per 12 mila chilometri, con coinvolte 110 province e 20 regioni. La Fiamma Olimpica arriverà in Emilia-Romagna, iniziando la sua avventura tra le curve a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

