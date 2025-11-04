Il viaggio della fiamma olimpica in Romagna | tutte le date e le città del percorso

Anche la Romagna sarà protagonista nel percorso della Fiamma Olimpica in attesa di Milano-Cortina 2026. Un evento che coinvolgerà 10.001 tedofori per 12 mila chilometri, con coinvolte 110 province e 20 regioni. La Fiamma Olimpica arriverà in Emilia-Romagna, iniziando la sua avventura tra le curve. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il 26 novembre, da Olimpia, in Grecia, inizierà il Grande Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Le anticipazioni. Vai su Facebook

Viaggio fiamma olimpica, a Terni è il giorno del test event: come cambia la viabilità - X Vai su X

Forlì, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina arriva il 6 gennaio - La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026, farà tappa a Forlì il prossimo 6 gennaio. Lo riporta corriereromagna.it

Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: le tappe in ogni regione - La Fiamma Olimpica attraversa l’Italia come un’onda di energia, unendo città, montagne e coste in un percorso lungo 12. Riporta siviaggia.it

Prima ha sconfitto il diabete, ora è il tedoforo riminese dei Giochi di Milano-Cortina 2026 - La torcia partirà il 6 dicembre da Roma e attraverserà poi l’ Emilia- Lo riporta altarimini.it