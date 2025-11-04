Il vento narrato dalle fotografie di Iacometti
Un dialogo tra fotografie e performance per raccontare la forza primordiale del vento. Un percorso per immagini, racconti e musica con cui indagare la relazione tra corpo, movimento e natura. È quanto proporrà la mostra fotografica “Vento (eterno movimento)“, una personale del fotografo Raoul Iacometti che verrà inaugurata venerdì alle 20 nello spazio espositivo Manzoni16, in via Manzoni a Monza. L’iniziativa, curata dai critici Roberto Mutti e Alberto Moioli, presenta l’ultimo lavoro di Iacometti, che si configura come uno scavo in cui gli scatti del fotografo cercano di catturare l’essenza effimera del vento attraverso il corpo in movimento della performer Rebecca Erroi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
