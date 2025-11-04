Il Vecchio Continente contro sé stesso | come le sanzioni hanno indebolito l’Europa
La politica delle sanzioni è diventata per l’Europa una forma di catarsi: punire il male altrui per sentirsi dalla parte giusta della storia. Ma la storia non si muove mai per principi, bensì per interessi. E chi ignora questa realtà finisce travolto dal proprio idealismo. Forse l’Europa dovrebbe ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo il primato italiano nel 2023 e nel 2024, arriva anche quello europeo: il Policlinico di Bari è il primo centro nel Vecchio Continente per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Il dato supera di gran lunga q Vai su Facebook