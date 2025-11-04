Ci sono dei titoli attribuiti alla Madonna che « devono essere evitati, perché non favoriscono un’adeguata comprensione dell’armonia del messaggio cristiano nel suo insieme». L’avvertimento arriva dal Dicastero per la dottrina della fede, che oggi ha pubblicato l’attesa Nota dottrinale “Mater Populi fidelis”, approvata da Papa Leone il 7 ottobre e firmata dal cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero. «Un solo Redentore, una sola grazia». «Un solo Redentore, una sola grazia», è il concetto di fondo intorno a cui ruota la disanima che mette uno stop ai titoli mariani più discussi, offrendo una riflessione su alcuni titoli attribuiti alla Vergine Maria nel corso della storia e sulle loro implicazioni teologiche e pastorali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Vaticano spiega come chiamare la Madonna: sì a “Madre del popolo fedele”, no a “Mediatrice di tutte le grazie”