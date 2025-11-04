Il Vaticano dice no a ‘Corredentrice’ | i titoli mariani che la Nota dottrinale autorizza

Lalucedimaria.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata oggi, "Mater Populi fidelis", la Nota dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede sui titoli mariani da usare in riferimento al suo ruolo nella storia di salvezza.  Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha formalmente redatto una Nota dottrinale dal titolo  "Mater Populi fidelis" circa alcuni titoli mariani riferiti.

