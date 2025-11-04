Il turismo estivo a Tagliata | Il bilancio è positivo

Soddisfazione per la stagione turistica a Tagliata di Cervia, anche grazie alle attività organizzate dalla Proloco Riviera dei Pini. A fare il punto è la responsabile Claudia Zavalloni. Un bilancio della stagione estiva a Tagliata? "La stagione estiva è stata positiva. Abbiamo registrato una discreta affluenza, in linea con i dati del Comune, con un turismo che ha saputo apprezzare la tranquillità e la qualità della nostra località, senza rinunciare agli eventi e all’intrattenimento. Il meteo ci ha aiutato, ma a fare la differenza è stato soprattutto il clima umano: quello che si crea quando residenti, turisti e operatori collaborano per rendere ogni appuntamento un momento di festa condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

