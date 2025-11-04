Il Tre, nome d’arte di Guido Luigi Senia, è un rapper e cantautore romano classe ’97. Il suo pseudonimo nasce da un numero che ha sempre avuto un significato speciale per lui: la sua data di nascita (3 settembre), ma anche la sua famiglia, composta da tre persone. Venerdì 7 novembre 2025 esce il nuovo album ‘Anima Nera’ (Warner Music Italy) in formato fisico e digitale. Questo terzo lavoro in studio di 11 tracce si preannuncia come il progetto più personale e riflessivo dell’artista, un viaggio introspettivo in cui si mette completamente a nudo affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Tre: “Anima Nera per imparare a vivere nella stanza buia”