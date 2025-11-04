Il Trattamento di Fine Servizio | guida giuridico-operativa per la dirigenza scolastica

Il presente articolo fornisce una ricostruzione giuridico-operativa completa del Trattamento di Fine Servizio (TFS), con particolare riferimento al personale della scuola e alla dirigenza scolastica. La disciplina, fondata sul D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, regola l’erogazione dell’indennità di buonuscita, prestazione economica una tantum spettante ai dipendenti statali assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, a condizione di almeno un anno di iscrizione al fondo ex ENPAS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

