Il tifone Kalmaegi sommerge le Filippine | sfollati costretti a rifugiarsi sui tetti

Almeno 26 persone sono morte e centinaia di migliaia sono state sfollate a causa delle piogge causate dal tifone Kalmaegi che hanno inondato ampie zone delle Filippine centrali. Intere città sull’isola di Cebu sono state inondate, mentre auto, camion e persino enormi container sono stati visti trascinati dalle acque fangose dell’alluvione. Solo a Cebu, 21 persone sono state confermate morte, ha dichiarato telefonicamente il vicedirettore della protezione civile Rafaelito Alejandro, indicando il bilancio attuale delle vittime della tempesta a 26. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

