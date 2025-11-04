Il tifone Kalmaegi sommerge le Filippine | sfollati costretti a rifugiarsi sui tetti

Almeno 26 persone sono morte e centinaia di migliaia sono state sfollate a causa delle piogge causate dal tifone Kalmaegi che hanno inondato ampie zone delle Filippine centrali. Intere città sull’isola di Cebu sono state inondate, mentre auto, camion e persino enormi container sono stati visti trascinati dalle acque fangose dell’alluvione. Solo a Cebu, 21 persone sono state confermate morte, ha dichiarato telefonicamente il vicedirettore della protezione civile Rafaelito Alejandro, indicando il bilancio attuale delle vittime della tempesta a 26. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il tifone Kalmaegi sommerge le Filippine: sfollati costretti a rifugiarsi sui tetti

Argomenti simili trattati di recente

Il tifone Kalmaegi fa due morti e migliaia di sfollati nelle Filippine - X Vai su X

Le regioni centrali e centro-meridionali del Vietnam, in particolare le province costiere da Quang Tri a Khanh Hoa (inclusa la città di Da Nang), saranno presto interessate dal tifone “Kalmaegi”, con forti venti, piogge intense e possibili inondazioni, alluvi - facebook.com Vai su Facebook

Kalmaegi sommerge le Filippine: già 26 morti - Il tifone ha colpito con violenza diverse regioni centrali dello stato asiatico. Lo riporta tio.ch

Almeno 26 morti e 400mila sfollati nel passaggio del tifone Kalmaegi sulle Filippine - Almeno 26 persone sono morte nel passaggio del tifone Kalmaegi sul centrosud delle Filippine, mentre quasi 400mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. internazionale.it scrive

Tifone Kalmaegi devasta le Filippine centrali: due vittime, migliaia di sfollati e gravi danni - La violenza della tempesta ha provocato almeno due morti, forti inondazioni e lo sfollamento di decine di migliaia di persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Si legge su tg.la7.it