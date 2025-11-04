Il Texas l’AI e la lezione per l’Ue L’innovazione matura dove la burocrazia è snella e l’energia costa meno

Secondo Bloomberg, Microsoft avrebbe firmato un contratto da 9,7 miliardi di dollari con Iren, una società australiana che gestisce grandi data center nel Lone Star State. L’obiettivo dell’azienda fondata da Bill Gates è quello assicurarsi già in anticipo la capacità di calcolo per l’AI grazie alle infrastrutture Nvidia presenti o in fase di installazione nei campus di Iren. La società taiwanese controlla oltre il 90 per cento del mercato degli acceleratori di fascia alta. I chip sono pochi, e la domanda è altissima. Così Microsoft – come altri colossi – paga in anticipo circa il 20 per cento del contratto: una caparra per garantirsi accesso prioritario alle risorse future. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Texas, l’AI e la lezione per l’Ue. L’innovazione matura dove la burocrazia è snella e l’energia costa meno

