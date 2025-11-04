Il teologo | Attorno a Maria corredentrice uno scontro sull’eredità del Concilio
Munsterman: “Dio è padre ma la Bibbia attesta anche un lato materno di Dio, e lo abbiamo dimenticato. Quando ci si sbaglia su chi è Dio, si ha bisogno di dare a Maria dei titoli e delle funzioni divine che non sono le sue”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
