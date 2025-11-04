il tennis per ciechi sognando i giochi

Cala l’asso la Virtus Tennis di Renato Del Mugnaio. Dopo i festeggiamenti per i cento anni di storia, il volume (splendido) dedicato e l’organizzazione dei campionati italiani under 15, ecco il torneo internazionale ’Open Blind Tennis’. "E l’anno non è ancora finito – dice Pietro Maresca, vice presidente della Virtus Tennis –. Abbiamo in serbo qualche altra sorpresa". Intanto, nella Club House di via Galimberti, viene presentato il torneo internazionale di Blind Tennis, che sarebbe tennis per ciechi. Evento non indifferente per due motivi: a parte il mondiale di Lignano Sabbiadoro, mai un evento internazionale, di Blind Tennis, era stato organizzato in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

