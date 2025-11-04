Il teatro per tutti al Ferrari di Camposampiero Lo sciopero delle bambine L' eroica impresa del 1902

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto teatrale apre il quinquennio appena confermato di gestione de La Piccionaia al Teatro Ferrari di Camposampiero. La stagione apre sabato 15 novembre alle 21 con “Lo sciopero delle bambine. L'eroica impresa del 1902”.Scarica il librettoLo sciopero delle bambine è il nuovo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Teatro Tutti Ferrari Camposampiero