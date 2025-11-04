Il Team degli atleti Enel verso Milano Cortina 2026 | energia passione e talento azzurro

Enel presenta il suo Team di atleti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: una squadra di campioni che porterà in gara talento, energia e passione. Protagonisti di alcune tra le pagine più importanti dello sport italiano Federica Brignone (sci alpino), Dorothea Wierer (biathlon), Federico Pellegrino (sci di fondo), Michela Moioli (snowboard) Flora e Miro Tabanelli (sci freestyle), Renè De Silvestro (sci alpino paralimpico), Pietro e Arianna Sighel (short track), Stefania Costantini (curling) e Davide Ghiotto (pattinaggio di velocità), rappresentano storie di crescita, sacrifici e successi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Team degli atleti Enel verso Milano Cortina 2026: energia, passione e talento azzurro

