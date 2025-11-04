Il Tc Prato ci crede Tc Bisenzio | applausi
Fine di campionato con il fiato sospeso per le squadre pratesi impegnate nella serie A di tennis. Nella penultima giornata della fase a gironi della A1 femminile, il Tc Prato conquista un prezioso 2-2 in casa contro le campionesse d’Italia dell’AT Verona, mentre in A2 maschile arriva un successo storico per il Tc Bisenzio Manteco, capace di imporsi 4-2 sul campo del Tc Alghero al termine di una sfida rocambolesca. Gara di grande intensità tra le ragazze di capitan Claudia Romoli e l’AT Verona. Le pratesi si portano avanti grazie alla vittoria di Lucrezia Stefanini, che supera Aurora Zantedeschi 7-6, 6-3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
