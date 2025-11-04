Il Tar di Bari annulla i provvedimenti nei confronti di quattro vigili | Legami con i clan non provati
Avrebbero avuto presunti rapporti o parentele "a rischio" con esponenti della criminalità organizzata barese. Da questa contestazione era partito tutto, ora però, il Tar Puglia, sede di Bari, ha annullato - accogliendo il ricorso presentato dai vigili urbani - quattro decreti prefettizi, con cui. 🔗 Leggi su Baritoday.it
