Il suono delle radici | a Melpignano Massimiliano Morabito presenta il libro su Alan Lomax
MELPIGNANO - Un viaggio tra memoria, musica e futuro. Un appuntamento che intreccia la forza della ricerca con la delicatezza del ricordo. Il 5 novembre, alle 18, Melpignano accoglierà una serata di intensa emozione, quando Massimiliano Morabito presenterà il suo libro “Alan Lomax-Un americano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
