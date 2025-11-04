Il suono delle radici | a Melpignano Massimiliano Morabito presenta il libro su Alan Lomax

Lecceprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MELPIGNANO - Un viaggio tra memoria, musica e futuro. Un appuntamento che intreccia la forza della ricerca con la delicatezza del ricordo. Il 5 novembre, alle 18, Melpignano accoglierà una serata di intensa emozione, quando Massimiliano Morabito presenterà il suo libroAlan Lomax-Un americano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il suono delle radici: a Melpignano Massimiliano Morabito presenta il suo libro su Alan Lomax - Un appuntamento che intreccia la forza della ricerca con la delicatezza del ricordo. Da corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Suono Radici Melpignano Massimiliano