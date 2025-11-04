Il sorriso di Silvia continua a vivere
Borgo a Buggiano (Pistoia), 4 novembre 2025 – A volte la corsa, nella sua essenza più profonda, diventa memoria viva. Diventa ricordo che non scolorisce, presenza che torna ad abbracciare la comunità. È quello che è accaduto a Borgo a Buggiano, davanti alla Chiesa di Santa Maria in Selva, dove la targa che accompagnava il defibrillatore dedicato a Silvia Tamarri – giovane podista scomparsa nel 2018 durante una corsa – era ormai consumata dagli anni, dal sole, dal vento, dalla pioggia. Ma non esiste pioggia che possa cancellare l’affetto. Il Gruppo sportivo Run.Dagi, che da sempre si prende cura con attenzione e rispetto del defibrillatore donato nel 2018 dalla Ets Regalami un sorriso, ha sentito il dovere morale, umano e sportivo, di intervenire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
