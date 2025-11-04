Il sorriso di Lucchesi | Un’edizione straordinaria Siamo capitale della Pop Culture

Grande soddisfazione anche da parte di Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea. Ecco il suo bilancio. "L’edizione 2025 del Lucca Comics and Games – commenta Lucchesi – rimarrà nei nostri occhi e nei nostri cuori come una delle più belle di sempre. Credo che Lucca debba essere orgogliosa del suo festival. Lucca ormai è di diritto una delle capitali mondiali della Pop Culture basti pensare come due tour mondiali (Stranger Things di Netflix e Death Stranding 2 di Kojima Production) abbiano inserito la nostra città all’inizio ed alla fine del loro percorso, dove le altre tappe sono rappresentate da metropoli mondiali". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sorriso di Lucchesi: "Un’edizione straordinaria. Siamo capitale della Pop Culture"

