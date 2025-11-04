Il sogno di Aurelio è realtà La Bellaria rugby esulta | Che emozione vestire la maglia azzurra U18

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTEDERA "Già dai giorni prima della partita l’emozione era tanta. Poi quando siamo scesi in campo si sentiva la pressione di vestire la maglia dell’Italia". Aurelio Marmeggi, originario delle Capanne e tesserato da quando aveva 11 anni con il Pontedera Bellaria Rugby, sabato scorso ha raggiunto un sogno per chiunque decide di fare sport: esordire con la maglia Azzurra della Nazionale italiana. Il Responsabile Tecnico della Nazionale Under 18, Alessandro Lodi, ha schierato la terza linea Marmeggi nella formazione iniziale che per affrontare a Cosenza i pari età dell’Irlanda. Per Marmeggi era la prima vera convocazione in Nazionale e le sensazioni sono state tutte positive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il sogno di aurelio 232 realt224 la bellaria rugby esulta che emozione vestire la maglia azzurra u18

© Lanazione.it - Il sogno di Aurelio è realtà. La Bellaria rugby esulta: "Che emozione vestire la maglia azzurra U18"

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sogno Aurelio 232 Realt224