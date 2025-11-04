Il sindaco di Castelfranco di Sotto ' a testa in giù' | Attacco carico di odio
"Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini, agli assessori Nicola Sgueo e Giuseppe Pino Calò, al capogruppo della maggioranza Vittorio Cretella e ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Bersaglieri. La loro foto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Verso la gestione in house del servizio idrico: soddisfatto il sindaco di Castelfranco-Piandiscò e gli altri sindaci dei comuni che si erano battuti in sede Autorità Idrica Toscana Il primo cittadino di Castelfranco Piandiscò, Michele Rossi, si è detto molto soddisfatt - facebook.com Vai su Facebook
Sindaco e giunta di Castelfranco a testa in giù, Petrucci (FdI) sulla foto: "Vile attacco" - "Esprimo la mia piena solidarietà al Sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini, agli assessori Nicola Sgueo e Giuseppe Pino Calò, al capogruppo della ... gonews.it scrive
Sindaco non celebra Liberazione, cerimonia spontanea dei cittadini - "Questa mattina Castelfranco di Sotto", comune del Pisano, "ha dato una lezione di civiltà e memoria. Da rainews.it
Evasione di Castelfranco Emilia, il sindaco Gargano: “Il Governo eroghi i fondi promessi” - Fuga di Elia Del Grande dalla casa lavoro, il primo cittadino ha espresso solidarietà ai dirigenti del carcere per l’accaduto, ma chiede anche nuove risorse ... Riporta msn.com