Il servizio di rilascio del passaporto elettronico si estende | nuovi uffici abilitati in piccoli comuni e aree montane Un ampliamento che punta a rendere l' accesso facilitato anche nelle zone più remote
Chi vive in un piccolo comune lo sa bene: ottenere un documento può trasformarsi in una maratona logistica. Chilometri da percorrere, giornate da sottrarre al lavoro. La burocrazia, in questi casi, non è solo una questione di moduli: è una questione di accesso. E di tempo. In questo vuoto, tuttavia, si sono inserite le Poste nel 2024 le quali hanno iniziato a offrire il nuovo servizio passaporti negli uffici postali. E, oggi la rete si infittisce ancora. Viaggio a Londra: code interminabili per il controllo dei passaporti X Passaporto alle Poste: aperture in altri Comuni. Dai grandi centri alle isole minori, Poste Italiane ha ampliato la rete degli sportelli abilitati al rilascio del passaporto elettronico, portando il totale a 3.
