Il sangue non è acqua | Maurizio Del Bucchia donatore record in Italia 373 volte super

Viareggio, 4 novembre 2025 – Ha donato sangue, plasma e piastrine 373 volte: un numero che racconta più di trent’anni di impegno e generosità. Maurizio Del Bucchia, 61 anni, è il donatore Fratres con più donazioni in Italia, un primato celebrato con una cerimonia piccola ma sentita al Centro trasfusionale dell’ ospedale "Versilia". Venerdì 31 ottobre Del Bucchia ha festeggiato la sua ultima donazione, alla presenza della direttrice dell’Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Maria Silvia Raffaelli, della coordinatrice inferimeristica Monia Franchi, del presidente del Gruppo Fratres di Bozzano Franco Mungai e della rappresentante Marisa Moriconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sangue non è acqua: Maurizio Del Bucchia donatore record in Italia, 373 volte super

Scopri altri approfondimenti

martedì 4 novembre vieni a trovarci presso Ospedale M.G. Vannini in via di Acqua Bullicante, 4 per una mattinata dedicata alla donazione di sangue ? Prenota la tua donazione sul sito www.lareteditutti.it e, se hai ancora qualche dubbio, invia un sms al - facebook.com Vai su Facebook

Sangue, il record di Maurizio: “333 donazioni” - "Da quel momento vado ogni volta che posso: ad oggi ne ho fatte 333". Lo riporta lanazione.it

Maurizio Ulliana si racconta: «Gondole, film e museo, la mia vita sull'acqua: mare, laguna e fiumi» - Non sono città di mare quelle in cui ha abitato nei suoi 61 anni Maurizio Ulliana, eppure l’acqua e la navigazione hanno condizionato la sua vita ... Riporta ilgazzettino.it

A Lucca la presentazione del libro ‘Sangue di famiglia’ di Maurizio Sessa - Il libro “Sangue di famiglia” di Maurizio Sessa (Edizioni Medicea, Firenze) viene presentato giovedì 17 ottobre, alle ore 18. Lo riporta lanazione.it