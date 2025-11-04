Un esame tira l’altro. Perché già domani ci sarà da sostenere un altro test di toscano, per poi affrontare una verifica in lingua spagnola sabato sera. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, intanto, ha superato con qualche fatica la prima prova. Il successo di venerdì per 3 a 2 sul Forte dei Marmi, nelle ultime stagioni avversario sempre indigesto, permette all’Hrcm di ottenere la quarta affermazione di fila, sfatare un tabù, restare aggrappato al secondo posto in compagnia del sorprendente Viareggio e, nello stesso tempo, inaugurare nella maniera migliore un altro periodo ricco di insidie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Roller sfata il Forte: "Ora sfida al Follonica"