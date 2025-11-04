“La vocina chiama dopo i quarant’anni” cosi scriveva quasi vent’anni fa Stefano Baldini nel suo libro “Maratona per tutti”. Tra i 2553 italiani che ieri hanno tagliato il traguardo della Maratona di New York numero quarantanove 1880 non a caso hanno superato proprio quell’età. La teoria insomma è confermata. Ancora una volta l’Italia è la nazione con più atleti in gara, la Francia segue con 2267. New York con 59232 arrivati è tornata a essere la maratona più partecipata, riprendendo il primato che in aprile le aveva soffiato Londra. Stefano Baldini è tornato a correre da Staten Island a Central Park per l’ottava volta: quattro da professionista con un terzo posto nel 97 e quattro da ex, l’ultima giusto dieci anni fa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ritorno di Stefano Baldini alla maratona di New York