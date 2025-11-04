Il rito riparatorio di don Iosif che ha scoperto una coppia a fare sesso nella sua chiesa | i preliminari sul sagrato dentro beccati dalle telecamere

Don Iosif Pastracan ha dovuto ricorrere a una liturgia riparatoria per quello che ha definito «un grave atto di profanazione». Il sacerdote della chiesa parrocchiale di Salsasio, a Carmagnola (Torino), ha scoperto una giovane coppia mentre consumava un rapporto sessuale all’interno dell’edificio sacro, accanto alla stanza dove sono custodite le statue della Madonna e del Sacro Cuore. Dalle effusioni sul sagrato al sesso in chiesa. L’episodio risale al 27 ottobre scorso. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto: i due giovani hanno iniziato a scambiarsi effusioni sul sagrato della chiesa Nuova di via Novara, poi hanno deciso di appartarsi all’interno, probabilmente cercando maggiore privacy. 🔗 Leggi su Open.online