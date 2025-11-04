Il risveglio di New York – Dalle strade del Bronx ai caffè del Queens | viaggio nell’imprevedibile campagna elettorale di Mamdani

Muhammed ha trascorso parte dell’ultima domenica di ottobre girando per le strade dell’ Upper West Side a distribuire volantini che invitano a votare per Zohran Mamdani. “È una zona di New York che conosco bene”, mi dice. È cresciuto in un appartamento proprio sotto Columbia e ci ha vissuto fino ai 24 anni con i genitori, immigrati dal Libano. Poi è volato a Beirut con la voglia di conoscere qualcosa di più del passato di famiglia. La guerra con Israele del settembre 2024 lo ha convinto a tornare a New York. Ora, a 27 anni, lavora come social manager per una società finanziaria e passa ore in giro per la città a fare campagna per il candidato democratico a sindaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “risveglio” di New York – Dalle strade del Bronx ai caffè del Queens: viaggio nell’imprevedibile campagna elettorale di Mamdani

