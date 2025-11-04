Il ristorante stellato Coria vola al Michelin food festival di Abu Dhabi
Dal 21 al 23 novembre gli chef del ristorante Coria, Domenico Colonnetta e Francesco Patti, saranno ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, per prendere parte al Michelin guide food festival. Un riconoscimento prestigioso per il ristorante siciliano una stella Michelin, unico selezionato in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
