"Un Galeone per andar lontano" titola il sito della Vis Pesaro nell’annata 1962-1963: della formazione allenata da Mario Renosto che stravinse il campionato si serie D fece parte per 15 giornate anche Giovanni Galeone (foto), che poi lontano andò davvero come ottimo allenatore. E’ scomparso a 84 anni. In quel 1963 giocavo a Varese, me lo presentò mio fratello Giuliano, suo compagno di squadra, dicendomi che era un tipo che mi sarebbe piaciuto, che amava il basket. Galeone era qualcosa di più, da persona colta sapeva mettere insieme cose completamente differenti. Così fece nella sua lunga carriera di allenatore, in anticipo sui tempi, illuminato, preveggente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ricordo. Un Galeone nelle acque di Pesaro. Grande uomo tra Vis e Scavolini